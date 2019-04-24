Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Bahçeli'den, TBMM töreninde çarpıcı açıklamalar
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na baldırıyla ilgili konuştu

MÜSİAD / Kaan: Kırsaldaki yaşamı teşvik etmemiz lazım

İstanbul, 24 Nisan () - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Köyleri yeniden imar etmemiz lazım. Hollanda, yaklaşık 110 milyar dolarla dünyada en fazla gıda ihracatı yapan ülkedir. Bizim 17 milyar...

MÜSİAD / Kaan: Kırsaldaki yaşamı teşvik etmemiz lazım

İstanbul, 24 Nisan () - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Köyleri yeniden imar etmemiz lazım. Hollanda, yaklaşık 110 milyar dolarla dünyada en fazla gıda ihracatı yapan ülkedir. Bizim 17 milyar dolar ihracatımız var. Kırsaldaki yaşamı teşvik etmemiz lazım" dedi.
Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak'ın moderatörlüğünde MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen "MÜSİAD-EGD/İş Dünyası ve Ekonomi Basını Söyleşileri" programında konuşan Kaan, Türkiye'nin, tek bir ekonomik modelin yaygın olduğu bir ülke olmadığını, çok fazla alt ekonomik modellerden oluşan karma bir yapıdan oluştuğunu söyledi ve ekledi:
"Biz hem siyaset hem de devlet kademesinde pek çok yöneticiyi ağırlıyoruz. Siyasetçisi, bürokratı, teknokratı, büyükelçisi, konsolosu… Çok geniş bir yelpazede misafirlerimiz oluyor. Saha bilgisi olmadan, makro politikalar yolun bir yerinde kaçak verir. MÜSİAD bugün, hem yerelde hem de global anlamda devletin bilgi kasası olmak yolunda ilerliyor. Yeni dönem MÜSİAD, bütün dönüşümünü bu bakış açısı ekseninde yeniden şekillendiriyor. Değişim karşısında atıl kalanlar, kaybetmeye mahkûmdur. Biz de buna paralel olarak kendi iç dönüşümümüze 'tazelenme' adını verdik."
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, sermaye birikiminin, bir ülke ekonomisinin genişlemeden ziyade daralma ve stres dönemlerindeki kilit kozu olduğunu belirterek, "Devlet, sermaye blokuna yaptığı desteğin karşılığını, hem ulusal hem de uluslararası alanda ekonomi-politik bir koz olarak kullanabiliyorsa almış demektir. Kırılganlığı ise büyüme ve genişlemeci politikalar dönemlerinde değil; stagflasyon ya da finansal sıkışma dönemlerinde ortaya çıkar" dedi. (Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328