MÜSİAD'ın, 'Yerli Otomobil ve Üretim Teknolojileri' toplantısı Bursa'da yapıldı

Muammer İRTEM/BURSA, ()- BURSA'da 'Yerli Otomotiv ve Üretim Teknolojileri' konulu toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Şu anda 4-5 milyon aracı bir fabrika üretiyor. Türkiye 3 milyonu nasıl üretebilir, bunu düşünmek lazım. Türkiye'nin böyle bir potansiyeli var" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Bursa’da gerçekleştirilen Türkiye İstişare Toplantısı'nda 'Yerli Otomotiv ve Üretim Teknolojileri' ele alındı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Dr. Ali Gür, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ile MÜSİAD Otomotiv ve Ulaşım Araçları Sektör Kurulu Başkanı Osman Özdemir ve milletvekilileri katıldı. Türkiye’nin artık katma değeri fazla ürünleri üretmenin peşinde olduğunu belirten MÜSİAD Başkan Vekili Dr.Ali Gür, “Teknolojiyi tüketen ya da sadece takip eden değil, üreten ve geliştiren ülkelerden biri olmak için çalışıyoruz. Buna aynı zamanda da mecburuz. Bizim her alanda kendine yeten, dışa bağımlılığını en az seviyeye indirerek geleceğe yön veren bir Türkiye hedefimiz var. 'Meselemiz Türkiye olsun' diye çıktığımız bu yolda, MÜSİAD olarak bu yola her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

'TÜRK MARKASI ARACI, GÜVENİLİR KALİTEDE PİYASAYA SÜRECEĞİZ'

Otomotiv sektörünün sanayi 4.0 sürecini en hızlı kullanan sektör olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de şöyle konuştu:

“Sektör makineleşmeye hızla geçerek insan ihtiyacını minumum seviyeye indirerek maksimum faydayı hedeflemektedir. Sektör yedek parça üretiminde de 3D ürünlerin maliyetini yarı yarıya azaltmıştır. Bu da düşük işgücü sahibi ülkelerin cazip olmasından çıkmasına sebep olmuştur. Sektör, pazara yakın alanlarda insan sayısından bağımsız olarak kurulmaya başlamıştır. Ülkemizdeki firmalar verimli çalışmayı ve son teknolojiyi kullanmaya başlayamazlarsa piyasadan çekilmek zorunda kalabilirler. Eğer lojistik planlarımızı devreye sokamazsa AB’ye sattığımız ürünlerde aksama yaşanabilir, sektörde yeni aktörler doğabilir. Türkiye son yıllarda büyümeyi sürdürdü. Pazarımızdaki firmalara paralel olarak planladığımız Türk markası bir aracı, güvenilir kalitede ve normda piyasaya süreceğiz. Şuanda elektikli traktör ve iş makinelerimizi üretmiş durumdayız.”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Şu anda Türkiye'de 220 bin işletme var. Bu işletmelerin sadece 98 bini OSB'ler içinde. Sanayi alanı olarak da Türkiye'nin sanayimizin payı binde 3. Binde 3 ile 10 bin dolar etrafında dolanıyoruz. Dünyayı inceledik. Eğer kişi başına 25-30 bin dolar gelecekse, kapasiteyi nereden nereye getirmemiz gerekiyor. 1.5 milyon araç hiçbir şey. Şu anda 4-5 milyon aracı bir fabrika üretiyor. Türkiye 3 milyonu nasıl üretebilir, bunu düşünmek lazım. Türkiye'nin böyle bir potansiyeli var" ifadelerini kullandı.

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