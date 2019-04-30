(MÜSİAD) Gıda Tarım Hayvancılık Kurulu Başkanı: Ülkemizde helal gıda tüketmeliyiz”

İSTANBUL, () – İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin (İZÜ) düzenlediği ‘Helal Akreditasyon Uygulamaları’ çalıştayında konuşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gıda Tarım Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Yaşar Sekizkardeş, “Ülkemizde helal gıda tüketmeliyiz, bu konuda da gayret göstermek gerekiyor” dedi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) bünyesinde çalışmalar yapan Helal Gıda Ar-Ge Mükemmelliyet Merkezi ‘Helal Akreditasyon Uygulamaları’ çalıştayı düzenledi. Çalıştaya üretim, tüketim ve belgelendirme yapan firmalar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Uzmanlar güzel ve sağlıklı bir yaşama için helal gıda tüketmenin şart olduğunu dile getirdi.

Üniversitenin Halkalı Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinlikle, bu alandaki sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Helal gıdalar ve sertifikasyon, helal tüketimde etik konular, helal belgesi ve labaratuvar çalışmaları, helal gıda yönetmeliği ve Türkiye’de helal gıda algısı gibi konular ele alındı.

“HELAL GIDA BELGESİNİN BELLİ STANDARTLADA OLMASI GEREKİYOR”

Allah’ın izin verdiği tüketimine müsaade ettiği gıdaların helal olduğunu söyleyen İZÜ Helal Gıda Ar-Ge Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yetim, “Bu gıdalar hem Kur’an-ı Kerim hem de Hadis-i Şerifte belirtiliyor. Son 20 yıl içerisinde bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de helal gıda uygulamalarıyla da ilgili akreditasyon süresine gidildi. Ancak kanundaki boşluklar nedeniyle önüne gelen herhangi bir gıda maddesi için belge vermeye başladı. Biz böyle bir süreç içerisinde rastgele bir uygulamanın önüne geçebilmek amacıyla bu çalıştayı düzenledik. Akreditasyon işleminin kurala bağlanması ve bunun için belli standartlar çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca şu andaki mevcut sorunlar nelerdir? Çözümleri nedir? Gibi konuları piyasada helal belgesi veren bütün taraflarla çalıştayda tartışacağız” diye konuştu.

“HELALLER HARAMLARA GÖRE ÇOK ÇOK FAZLA”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gıda Tarım Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Yaşar Sekizkardeş ise, “Dinimizde gıda ürünleri açısından baktığımızda helaller haramlara göre çok çok fazladır. İslam toplumu olarak helale çok önem veriyoruz. Çünkü gelişen ve küçük bir köye dönüşen dünyada ürünler her yerde dolaşmaktadır. O yüzden insanlar yedikleri ürünlerin sağlıklı ve helal olmasını istiyor. Tabii ki ülkemizde helal gıda tüketmeliyiz, bu konuda da gayret göstermeliyiz. Yurt dışından gelen yiyecekler daha fazla önem arz ediyor. Böyle çalışmaların daha koordineli olması ve sadece Helal Akreditasyon Birlikleri tarafından yönetilmesi gerekiyor. Bu kurumlar aracılığıyla helal ile haramı gerçek manada ayrıştırabiliriz” ifadelerini kullandı.

Çalıştayın sonunda, katılımcılarla birlikte helal gıda akreditasyonundaki sorunlar ve çözüm önerileri belirlenip, ilgili bakanlık ve kurumlara gönderilecek.

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