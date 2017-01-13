MÜSİAD Genel Başkanı Olpak: TL geliri olan Euro borçlanmasın

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, işadamlarına kur tavsiyesinde bulunarak, "Hangi para biriminden gelir elde ediyorsanız, lütfen o para biriminden borçlanın. Türk Lirası geliri olan, Euro borçlanmasın. Dolar geliri olan biri başka para biriminden borçlanmasın" dedi.

MÜSİAD Batman Şubesi'nin özel bir otelde yapılan 5'inci Olağan Genel Kuruluna, Batman Valisi Ahmet Deniz, Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Batman Şubesi üyeleri ve bazı işadamları katıldı. Mevcut Başkan Suad Özdemir'in yeniden başkan seçildiği Genel Kurulunda konuşan Genel Başkan Olpak işadamlarına yükselen dövizle ilgili tavsiyelerde bulunarak, "Amerika'nın yeni başkanının politikalarını bekliyoruz. İngiltere, Avrupa'dan çıkınca ne olacak? Henüz belirsiz. Dünyanın fabrikası olan Çin'de yavaşlama nereye gidecek? Bilmiyoruz. Sıkıntılar sadece Türkiye'ye yönelik değil. Buna rağmen hep büyüyen Türkiye, ilk defa son çeyrekte küçüldü" dedi.

Toplantıya katılan işadamlarına dalgalı kur karşısında da tavsiyelerde de bulunan MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, "Özellikle kur deyince aklımıza Amerikan doları geliyor. Oradaki oynamanın bir ayağı da dış kaynaklıdır. Yani yurt dışında bizim müdahil olmadığımız Amerikan dolarının değer kazanmasıyla ilgili kısmından bahsediyoruz. Bir başka ayağı ise maalesef görünen o ki, spekülatif kısmıdır. Bakıyoruz tahvil piyasasında benzeri bir oynama yaşanmıyor. Diğer taraftan ülkenin risk biriminin değişmesinde benzeri bir problem görünmüyor. Ciddi bir şekilde yurt dışından bu günlerde para çıkışı yok. O zaman demek ki spekülatif bir süreç var. Bir müddet daha dişimiz sıkmamız gerekecek. Bu tür zor anlarda az riske girmek istiyorsanız; hangi para biriminden gelir elde ediyorsanız, lütfen o para biriminden borçlanın. Türk Lirası geliri olan Euro borçlanmasın, dolar geliri olan başka bir para biriminden borçlanmasın" diye konuştu.



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