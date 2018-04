MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Önümüzde yine manipülasyonlar var

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, erken seçim kararıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Önümüzde yine manipülasyonlar var. Bu bakımdan biz de bir erken seçim bekliyorduk. Ama bu kadar erkene alınması bizi daha da mutlu etti" dedi.

MÜSİAD Yozgat Şubesi'nin açılışı için kente gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, açılış öncesi, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik’i ziyaret etti. MÜSİAD’ın faaliyetleri hakkında bilgi veren Kaan, dünya genelinde 173 ülkede, 196 noktada teşkilatlandıklarını söyledi.

'BİZ DE BİR ERKEN SEÇİM BEKLİYORDUK'

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Abdurrahman Kaan, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi’nin 24 Haziran’da yapılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle bizler, iş dünyası olarak huzur ortamını, istikrarı her zaman öncelik olarak ortaya koyarız. Tabii belirsizlik ifadesini dönem dönem kullanıyoruz. Seçimlerin tarihi belliydi. Normalde 2019 yılı itibarıyla yapılacaktı. Özellikle 16 Nisan Referandumu'ndan sonra halkımızın, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni kabul edip onayladıktan sonraki süreçte, Türkiye'nin ileriye dönük kalkınmasına yönelik birçok bürokrasinin de azalacağını düşünerek, dünya bizi bir miktar sıkıntıya sokmaya çalışıyordu. Sağ olsun hükümetimiz başta olmak üzere; daha önce Fırat Kalkanı, sonra Zeytin Dalı operasyonu ile birlikte bunlar da bertaraf edildi. Önümüzde yine manipülasyonlar var. Bu bakımdan biz de bir erken seçim bekliyorduk. Ama bu kadar erkene alınması bizi daha da mutlu etti. İş dünyası olarak da erken seçimi 24 Haziran'da yapılmasından mutlu olduğumuzu Yozgat'tan bir kez daha Türkiye'ye söylemek istiyorum. Çünkü iş netleşti, bundan sonra seçimleri yaparak, sonraki dönemde 5 yıllık bir süreç var, o bakımdan bu süreçte de hep birlikte iş dünyası olarak gayret gösterip bu işin üstünden geleceğimize inanıyoruz."

'AMACIMIZ TÜRKİYE’Yİ DÜNYAYA AÇMAK'

MÜSİAD’ın, mazlum coğrafyalarda da faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Kaan, şunları kaydetti:

"MÜSİAD olarak amacımız, öncelikle Türkiye'de, hemen hemen her yerde olmak istiyoruz. Bugün 81 ilde, 5 büyük ilçede olmak üzere 86 noktada şubelerimiz, temsilciliklerim bulunmakta. Dünya genelinde, 173 ülkede 196 noktadayız. İletişim ağının da, özellikle dijitalleşmenin, bilgi teknolojilerinin hızlandığı bir dönemde amacımız, Türkiye'yi dünyaya açmak, illerimizi de aynı şekilde dünyaya açmak. İş dünyasını buralara getirmek ve yereldeki dinamikleri, şubelerimizin vasıtasıyla özellikle sanayi odalarımızdan direkt aldığımız bilgiler doğrultusunda daha net çalışmalar ortaya koymak. Onun için teşkilatımızı her tarafa götürmek istiyoruz. Biz sadece iş adamları derneği de değiliz. Erdemi, yüksek ahlakı da önceleyen, yeri geldiğinde mazlum coğrafyalarda da faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşuyuz. O bakımdan her yönüyle de çalışmalar yapan örgütüz. O bakımdan mümkün olduğunca her noktada teşkilatımızı genişletmek istiyoruz."



FOTOĞRAFLI