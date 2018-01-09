"Muhtaç ailelere" 500 kilogram bedelsiz kömür dağıtılacak

İstnbul, 9 Ocak () - Bakanlar Kurulu, "muhtaç ailelere talepleri halinde" ısınma amaçlı 500 kilogram bedelsiz kömür verilmesini kararlaştırdı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, kömür yardımı yapılacak aileler, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek. Bu kapsamda kömür sevkiyatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca belirlenecek kriterlere göre yapılacak.

Kararda, "Dağtılacak kömür miktarının belirlenmesinde, bölgenin iklim koşulları, kömürün ısıl değeri ve ailelerin ısınma ihtiyaçları dikkate alınacak" denildi.

İl ve ilçe içinde dağıtım organizasyonlarının da "vakıflar tarafından" yapılacağı belirtilen Bakanlar Kurulu kararında, "Vakıflara yapılan kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) TKİ (Türkiye Kömür İşletmeleri) ve TTK'ya (Türkiye Taşkömürü Kurumu) ödenir" denildi.

Resmi Gazete'de karar ile birlikte yayınlanan tablolarda da, hangi illere, yılın hangi aylarında kömür dağıtılacağı da işaretlendi. (Tablo)