Muhammet Nezif Emek: Türk döneri ile dünyada marka gücümüz yükseliyor

HER gün 500 bin kişiye hizmet veren Bereket Döner, Türk dönerinin tüm dünyada marka gücünün yükseldiğini söyledi. Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, Türk dönerinin Bereket Döner ile birlikte önemli bir dünya markası haline geldiğini ifade etti. Emek, "Bereket Döner'in 2017 yılı sonunda Türkiye'nin en büyük ilk 500 şirketi arasında yer almasını hedefliyoruz" dedi.

"EL İŞÇİLİĞİYLE ÜRETİMDE FULL ENTEGRASYON"

Lezzetin sırrının doğal içeriğinde ve yüzde yüz el işçiliğine dayanan üretim şeklinde gizli olduğunu belirten Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, "Biz satın almadan son kullanıcıya kadar üretimin her noktasında büyük bir titizlik gösteriyoruz. Kalite hassasiyetimiz gereği tüm süreç el işçiliği ile yürütülüyor. Yüzde yüz memnuniyet kavramı üzerinden hareket ediyoruz. Günlük 50 ton üretim yapan tesisimizde tüm ürünlerimizde bize ulaşan maksimum binde 2'lik şikayetlerde bile üzerine titizlikle giderek çözüme hızlıca kavuşturuyoruz. Bu bizi mutlu ediyor" dedi.

"ÜRETİMDEN SATIŞA HELAL ANLAYIŞIMIZDAN TAVİZ VERMİYORUZ"

Emek, "Bizim için helal demek, yalnızca hayvanın Besmele-i Şerif'le kesilmesi demek değildir. Bu Helal sürecimizin olmazsa olmak parçasıdır. Biz aslında dönerciliğin hacim olarak en büyük, ancak karlılık olarak en az kazanan tarafındayız. Biz helal uygulamalarında el kesimle başlayan süreci, doğal üretimle devam ettiriyoruz. Fabrikamızdaki tüm süreci isteyen herkesin istediği saatte inceleyebileceği açıklıkta ve şeffaflıkta sunuyoruz" dedi.

"BEREKET DÖNER DURAK PROJESİNE TALEP YAĞIYOR"

Yeni ürünler geliştiriyoruz, yeni pazarlar ve yeni ticari modeller geliştirdiklerini söyleyen Emek, "Bereket Döner durakları inanılmaz ilgi görüyor. Şu an talepleri yönetmekte zorlanır haldeyiz. 1000'den fazla sadece durak için başvuru var. Şu ana kadar binden fazla sadece durak için başvuru yapmış aday var. Bizi burada zorlayan konu belediyelerin izin süreçleri. Bu süreçler bizi yormasa, biz bugün 50 durağı piyasaya sürmüş, yeni 100 durağın siparişini vermiş olurduk. Maalesef, mobil satışın Türkiye'de olmaması süreci ile mücadelemiz sürüyor" diye konuştu.

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