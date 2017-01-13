İstanbul, 13 Ocak () – Anayasa görüşmelerine bağlı politik gerginlikler ve enflasyonun yükselişe geçmesinin etkisiyle rekor düzeylere tırmanan dolar ve euro, Merkez Bankası'nın bankaları fonladığı haftalık repo ihalesi açmaması geriledi. Merkez Bankası'nın adımıyla 3.92 liradan dönen dolar yeni güne 3.77 liradan başladıktan sonra yeniden 3.80 liranın üzerine çıktı. Müdahale sonrası 4.17 liralık tarihi rekor düzeden gerileyen euro da ilk işlemlerde 4.01 lirayı gördükten sonra 4.04 liranın üzerine çıktı. Bankaları yüzde 8.0 faiz ile fonladığı "miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi"ni açmayan Merkez Bankası, bankaları "yüzde 8.50 faizle kotasyon yoluyla repo" ve "yüzde 10.00 faizle geç likidite penceresi" yoluyla fonlamaya devam edecek.
Müdahale ile gerileyen dolar ve euro yeniden yükselişte
İstanbul, 13 Ocak () – Anayasa görüşmelerine bağlı politik gerginlikler ve enflasyonun yükselişe geçmesinin etkisiyle rekor düzeylere tırmanan dolar ve euro, Merkez Bankası'nın bankaları fonladığı haftalık repo ihalesi açmaması...
13 Ocak 2017 Cuma 09:39
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