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Müdahale ile gerileyen dolar ve euro yeniden yükselişte (2)

(Piyasa gelişmeleri eklendi) İstanbul, 13 Ocak () – Anayasa görüşmelerine bağlı politik gerginlikler ve enflasyonun yükselişe geçmesinin etkisiyle rekor düzeylere tırmanan dolar ve euro, Merkez Bankası'nın bankaları fonladığı haftalık...

Müdahale ile gerileyen dolar ve euro yeniden yükselişte (2)

(Piyasa gelişmeleri eklendi)
İstanbul, 13 Ocak () – Anayasa görüşmelerine bağlı politik gerginlikler ve enflasyonun yükselişe geçmesinin etkisiyle rekor düzeylere tırmanan dolar ve euro, Merkez Bankası'nın bankaları fonladığı haftalık repo ihalesi açmaması geriledi.
Merkez Bankası'nın adımıyla 3.92 liradan dönen dolar yeni güne 3.77 liradan başladıktan sonra yeniden 3.81 lirayı da aşarak 3.8140 liraya kadar çıktı.
Müdahale sonrası 4.17 liralık tarihi rekor düzeden gerileyen euro da ilk işlemlerde 4.01 lirayı gördükten sonra 4.0555 lira düzeyine yükseldi.
Bankaları yüzde 8.0 faiz ile fonladığı "miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi"ni açmayan Merkez Bankası, bankaları "yüzde 8.50 faizle kotasyon yoluyla repo" ve "yüzde 10.00 faizle geç likidite penceresi" yoluyla fonlamaya devam edecek.

 

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