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MTV için yeniden değerleme oranı yüzde 12
Motorlu taşıtlar vergi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile, 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da MTV tutarlarındaki artışa...
EKONOMİ 23.12.2019, 08:22
Motorlu taşıtlar vergi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile, 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da MTV tutarlarındaki artışa esas olan ve yüzdte 22.58 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında indirime gidilerek, söz konusu artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile, 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da MTV tutarlarındaki artışa esas olan ve yüzdte 22.58 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında indirime gidilerek, söz konusu artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi.
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