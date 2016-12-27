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MTV 2017 yılında en düşük 68 lira, en yüksek 23,586 liraya çıktı

İstanbul, 27 Aralık () - Motorlu taşıtlardan 2017 yılında alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) vergisi en düşük 68 liraya, en yüksek de 23,586 liraya çıkarıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilgili tebliğ...

MTV 2017 yılında en düşük 68 lira, en yüksek 23,586 liraya çıktı

İstanbul, 27 Aralık () - Motorlu taşıtlardan 2017 yılında alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) vergisi en düşük 68 liraya, en yüksek de 23,586 liraya çıkarıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilgili tebliğ uyarınca, 1-3 yaş arası 1,600 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1,827 lira; 1,800 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2,878 lira MTV alınacak. Bu yıl için yüzde 3.83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılan MTV listesine göre, en yüksek MTV, 23,586 TL ile 1-3 yaş arasındaki 4,000 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak.
Listede yer alan en düşük MTV tutarı ise 68 TL ile 1,300 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip 16 ve yukarı yaştaki araçlardan alınacak.   

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