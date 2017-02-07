MTSO'ya cinsiyet eşitliğine duyarlılık ödülü

MERSİN, ()-ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 'Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü' kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'na (MTSO) teşekkür belgesi verildi.

Bünyesinde faaliyet gösteren çalışanlarda orta düzey yönetim kadrosunun yüzde 27'si, üst düzey yönetim kadrosunun yüzde 45'i ve genel yönetim kadrosunun ise yüzde 36'sı kadın yöneticilerden oluşan MTSO'ya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın er yıl düzenli olarak 'Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü'ne aday oldu. MTSO'nun konuyla ilgili olarak hazırladığı raporun incelenmesi sonrasında teşekkür belgesi verilmesine karar verildi. Ankara'da düzenlenen törenle Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi Biçer Uçar ile MTSO Kalite ve Akreditasyon Müdürü Elif Gökçay Bilici oda adına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan teşekkür belgelerini aldı.

MTSO Başkanı Şerafettin Aşut, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri giderilmeden ekonomik ve toplumsal kalkınmanın mümkün olmayacağı ilkesinden hareketle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Çalışanlar arasında kilit karar alıcıların kadın olmasının MTSO'yu daha ileriye götüreceğine inandığını ifade eden Aşut, "Özellikle düşük oranlı kadın istihdamı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesinde ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında önemli bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. Günümüzde, kadınlar ve erkekler arasında istihdama katılım ve çalışma yaşamındaki imkânlardan yararlanma konularındaki eşitsizliğin giderilmesi, kadınların güçlenmesi açısından öncelik oluşturmaktadır" dedi.

MTSO olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğine gösterdikleri ilginin, kadın istihdamıyla sınırlı olmadığını ifade eden Aşut şunları söyledi:

"MTSO, kadın istihdamına ve eğitime verdiği önem yanında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak amacıyla kurulan Kadın Girişimciler Kurulu kapsamında oluşturulan Mersin Kadın Girişimciler Kurulu faaliyetlerine de önemli destekler vermektedir. Meslek Komitelerinde yer alan kadın üyelerimizin sektörleri ile ilgili yaptığı çalışmalar ve Mersin Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nin kadına yönelik şiddet kapsamında yıl içerisinde yapmış olduğu faaliyetler de bu alandaki önemli çalışmalarımız arasında gösterilebilir."



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