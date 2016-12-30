İstanbul, 30 Aralık () - Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), Twitter hesabından motorinin litre fiyatına 12 kuruş zam beklendiğini duyurdu. Zam, gece yarısından itibaren geçerli olacak. Zam sonrasında motorinin litre fiyatı İstanbul'da 4.37 liradan 4.49 liraya, Ankara'da 4.43 liradan 4.55 liraya yükselecek. Geçen hafta benzinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapılmış, motorin değişmemişti.
Motorinin litresine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
İstanbul, 30 Aralık () - Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), Twitter hesabından motorinin litre fiyatına 12 kuruş zam beklendiğini duyurdu. Zam, gece yarısından itibaren geçerli olacak. Zam sonrasında motorinin litre fiyatı İstanbul'da...
30 Aralık 2016 Cuma 14:12
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