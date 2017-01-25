Motorinin litre fiyatında 7 kuruş indirim geliyor

İstanbul, 25 Ocak () - Motorinin litre fiyatında, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapılacak.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "26 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 6-7 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Gazyağında ve siyah ürünlerde de indirim beklenirken, benzinde fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi.

Buna göre motorinin litre fiyatı Ankara'da 4.74 liradan 4.67 liraya, İstanbul'da 4.69 liradan 4.62 liraya, İzmir'de 4.71 liradan 4.64 liraya gerileyecek.

En son 13 Ocak Cuma günü benzinin litresine 15, motorine ise 13 kuruş zam gelmişti. Motorinde son indirim 5 kuruş ile 8 Kasım'da yapılmıştı.