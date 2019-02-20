MOSDER: Konut satışlarındaki düşüş mobilya sektörünü de etkiliyor

İstanbul, 20 Şubat () – Konut satışlarındaki artış ve azalışın mobilya sektörünü de yakından ilgilendirdiğini belirten Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı; “Mobilya sektörü KDV indiriminin yüzde 8.0’e düşmesiyle hareketli günler geçirse de, konut alımında düşen rakamlar, mobilyasını değiştirmek isteyen vatandaşın satın alma kararını da etkiliyor” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun açıkladığı son verilere göre; Türkiye genelinde konut satışlarının 2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.8 azalmasının mobilya sektörünü de etkilediğini belirten, Mosder Başkanı Balcı, “MOSDER olarak geçtiğimiz aylarda Method Research Company’e yaptırdığımız araştırmanın sonuçları bize gösterdi ki; mobilya tüketicisinin ortalama konut büyüklüğü 115 metrekare. Yaşam alanlarında en çok bulunan ürün gruplarının başını yüzde 85 ile oturma odası ve yatak odası takımları çekiyor. Yeni ev satın alan tüketici, genellikle mobilyasını da değiştirmeyi tercih ediyor” dedi.

Satın alma kararında kadın hedef kitlenin daha etkin olduğunu ve trendler ile kullanıcı alışkanlıklarının hızla değişkenlik gösterebildiğini belirten Balcı, “Sektörümüz adına bu dinamikleri yakından takip ediyoruz. Mobilya alışverişinde tüketiciler için genellikle tasarım ve dizayn ön plana çıkıyor ancak kalite – fiyat endeksi de tercih noktasında önemli bir kriter olarak dikkat çekiyor. Araştırma sonuçlarına göre ayrıca; Tüketicilerin yüzde 33’ü 4-5 yılda bir mobilyalarını değiştirmeyi tercih ederken, yüzde 21’i ise 10-12 yılda değiştirmeyi tercih ettiğini belirtiyor. 2015’te mobilyada değiştirme sıklığı dokuz yıl olarak görülüyordu. 2018 yılında değiştirme sıklığı ise sekiz yıla düştü” dedi. (Fotoğraflı)