Morhipo.com’da akıllı moda dönemi

Morhipo.com, Morpass ile müşterilerine akıllı moda deneyimi yaşatmayı amaçladığını açıkladı.

Morpass, Morhipo.com müşterilerine son altı ayda yaptıkları alışveriş tutarına göre sürprizler, indirim çekleri, kişiye özel teklifler, kargo bedava fırsatları, çağrı merkezi öncelikleri ve indirimli Network dry kuru temizleme ayrıcalıkları gibi cazip teklifler sunuyor. Morhipo.com tarafından yapılan açıklamada, Morpass’ın akıllı moda deneyiminden yararlanmak ve kişiye özel tekliflerle alışverişin keyfini çıkarmak için Morpass üyesi olmanın yeterli olacağı belirtildi.

2.1 MİLYON TL DEĞERİNDE FAYDA SAĞLADI

Morpass'in ilk günden müşterilere tanışma hediyesi olan kargo bedava çeki ve hediye çekleriyle toplam 2.1 milyon TL değerinde fayda sunduğu açıklandı. Morpass’in ayrıntıları ve her statüye özel avantajlarına Morhipo.com ve mobil uygulamasından ulaşılabileceği ifade edildi.

2011'de ilk defa tek sepet uygulamasıyla sezon ve kampanya alışverişini birleştirerek, müşterilerine fazladan kargo ücreti ödetmeden alışveriş keyfi sunan modanın e-ticaretteki adresi, yine ilk kez 2014 yılında müşterileri için ürünlerini teslim alırken kapıda nakit ya da kredi kartıyla ödemeye imkanı sunan hizmetini hayata geçirmişti. Müşterilerinin ürün iadelerini 2014 yılından itibaren Türkiye’deki Boyner veya YKM Mağazaları’ndan yapılabilmelerini de mümkün hale getiren Morhipo.com, 2015 yılından beri de 'TIKLA-GEL' sayesinde satın alınan ürünlerin Boyner ve YKM Mağazaları’ndan teslim alabilme imkanını sunuyor.