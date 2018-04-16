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Morgan Stanley: Ayı piyasasına giriyoruz

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Nisan () – Yatırım Bankası Morgan Stanley dokuz yıldır süren boğa piyasasının sonunun geldiğini, ayı piyasasının başladığını söyledi. Business Insider’da yer alan habere göre, ABD merkezli yatırım bankası...

Morgan Stanley: Ayı piyasasına giriyoruz

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Nisan () – Yatırım Bankası Morgan Stanley dokuz yıldır süren boğa piyasasının sonunun geldiğini, ayı piyasasının başladığını söyledi.
Business Insider’da yer alan habere göre, ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley’de ABD varlık stratejistleri dokuz yıldır süren boğa piyasasının sonuna gelindiğine dair öncü işaretler gördüklerini belirtti.
Morgan Stanley’nin yayınladığı notu temel alan habere göre, “Her ne kadar bir dönemin sonuna gelindiğinden bahsedilmesi ‘herşeyi sat’ tepkisini tetiklese de, Morgan Stanley analistlerinin tahmini gelecek bir veya iki yılda – ayı piyasası savunucularının istediğinin aksine – yüzde 10 ila 20 düzeltme olacağını öngörüyor”.
Micheal Wilson önderliğindeki strateji takımı tarafından kaleme alınan notta, “Asıl piyasa savunmacı bir tutuma daha agresif bir şekilde yöneldiğinde belirginleşecek. 10 yıllık tahvil getirilerinin durması, volatilitenin artışı ve teknolojinin Pazar liderliğine meydan okunması bunun bazı öncü işaretleri” denildi.

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