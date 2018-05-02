Moody’s: Tasarı halindeki değişimler kredi notunu etkilemeyecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Mayıs () – ABD merkezli Moody’s Yatırımcılar Hizmeti, kredi derecelendirme hizmeti verilen kuruluşların tasarı halindeki değişimlerinin, kredi derecelendirme üzerinde bir etkisi olmayacağını ve kredi notunun düşürülmeyeceğini duyurdu.
Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Mayıs () – ABD merkezli Moody’s Yatırımcılar Hizmeti, kredi derecelendirme hizmeti verilen kuruluşların tasarı halindeki değişimlerinin, kredi derecelendirme üzerinde bir etkisi olmayacağını ve kredi notunun düşürülmeyeceğini duyurdu.