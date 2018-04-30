Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...
ABD, Birleşik Krallık ve Fransa büyüme verilerinin ardından ABD borsaları yükseliyor
ABD borsaları yükseliyor

Moody’s: RBS teklifi Santander'in kredi notuna etki etmeyecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Nisan () – Moody’s Yatırımcılar Hizmeti, Birleşik Krallık merkezli İskoçya Kraliyet Bankası’nın (RBS) kredi notu düşürülmesi bağlamında harekete geçmeme kararının Santander Bankası’na tahsis edilen...

Moody’s: RBS teklifi Santander'in kredi notuna etki etmeyecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Nisan () – Moody’s Yatırımcılar Hizmeti, Birleşik Krallık merkezli İskoçya Kraliyet Bankası’nın (RBS) kredi notu düşürülmesi bağlamında harekete geçmeme kararının Santander Bankası’na tahsis edilen kredi notunda bir düşüşe veya geri çekilmeye sebep olmayacağını duyurdu.
RBS’nin 4 Nisan tarihinde uzun dönem kredi notunun Baa2’ye indirilmesinin ardından, gerekli işlem dokümantasyonlarına uygun olarak çözüm getirecek bir eyleme geçmesi gerekirken, RBS kredi notunun düşürülmesine ilişkin eyleme geçmeyeceği teklifinde bulunmuştu. Moody’s’in RBS’nin teklifinin Santander Bankası kredi notunda bir gerileme oluşturmayacağı duyurusu ise yalnızca teklifin içerdiği kredileri etkilerken, Moody’s teklifin diğer partilere zarar verecek ve kredilerle alakası olmayan diğer etkileri üzerinde bir değerlendirme yapılmadığını vurguladı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314