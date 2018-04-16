Moody’s: Liradaki zayıflık Türkiye’nin kredi notu için olumsuz

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Nisan () – Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s liradaki değer kaybının Türkiye’nin kredi notu için olumsuz olduğunu söyledi ve bu yıl dolara karşı en kötü performans sergileyen gelişmekte olan ülke parasının lira olduğunu vurguladı.

Moody's değerlendirmesinde, değer kaybı süren liranın bu yıl gelişmekte olan ülke paraları arasında en kötü performansa sahip para birimi olduğunu belirtildi ve dolara karşı yüzde 7.0’nin üzerinde değer yitirdiğine dikkat çekildi ve şöyle denildi:

“Türkiye’de hükümet 2019 seçimleri öncesinde neye mal olacağına bakmadan ekonomiyi büyütüyor.

“Liradaki zayıflık Türkiye’nin ulusal kredi notu için olumsuz.

“Bu gergin durum Türkiye’nin dinamik ekonomisinden aldığı temel gücü ve ok güçlü mali göstergeleriyle yüksek ve artan dış kırılganlığı arasındaki hassas denge için önemli bir test.”