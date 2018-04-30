Moody’s HSBC’nin notunu A2 olarak onayladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Nisan () – ABD merkezli Moody’s Yatırımcılar Hizmeti, birleşik Krallık merkezli HSBC’nın uzun süreli teminatsız borç notunu A2 olarak doğruladı.

Moody’s tarafından yapılan açıklamada durum olumsuzdan olağana değiştirilirken, Moody’s Kıdemli Başkan Yardımcısı Alessandro Roccati durumu şöyle değerlendirdi: “HSBC kredi notunun onaylanması Moody's'in Hong Kong'un yeni bankacılık çözüm çerçevesinin yanı sıra HSBC'nin gelecekteki büyüme ve finansman planlarından kaynaklanan holding tahvili sahiplerine olan riskleri hakkındaki görüşünü yansıtmaktadır.”