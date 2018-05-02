Moody’s Erste Group Bank’ın notunu A3’ten A2’ye yükseltti

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Mayıs () – ABD merkezli Moody’s Yatırımcılar Hizmeti, Erste Group Bank’ın teminatsız borç notunu A3’ten A2’ye yükseltti ve durumun olumlu halini korumaya devam ettiğini vurguladı.

Moody’s tarafından yapılan duyuruda ayrıca şirketin Baseline Credit Assessment (BCA) notunu baa1’den baa2’ye ve Karşı Taraf Risk Değerlendirmesi’ni (CR Assessment) A1(cr)’den A2(cr)’ye yükseltti ve CR Assessment’ını P-1(cr)’de doğruladı.