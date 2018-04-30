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ABD borsaları yükseliyor

Moody’s Banco Popular’ın mevduat notunu Baa2/Prime-2’ye yükseltti

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Nisan () – Moody’s Yatırımcılar Hizmeti, İspanya merkezli Banco Popular Espanol Bankası’nın mevduat notunu A2/Prime-1’den Baa2/Prime-2’ye yükseltti. Moody’s tarafından yapılan duyuruda Banco Popular Espanol...

Moody’s Banco Popular’ın mevduat notunu Baa2/Prime-2’ye yükseltti

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Nisan () – Moody’s Yatırımcılar Hizmeti, İspanya merkezli Banco Popular Espanol Bankası’nın mevduat notunu A2/Prime-1’den Baa2/Prime-2’ye yükseltti.
Moody’s tarafından yapılan duyuruda Banco Popular Espanol Bankası’nın teminatsız program notu (P)A2/(P)Prime-1’den (P)Baa2/(P)’ye yükseltilirken ayrıca bankanın düzeltilmiş temel kredi değerlendirme notunu ba3’ten baa1’e ve uzun süreli Taraflı risk Değerlendirme notunu Baa2’den A3’e yükseltti. Ayrıca bankanın uzun süreli mevduat notu durumu pozitiften olağana değiştirildi.
Moody’s değerlendirmesi, İspanya merkezli Banco Santander yönetim kurulu üyelerinin bankanın alt kuruluşu olan Banco Popular ile birleşmesi kararını aldıklarını duyurduktan sonra gerçekleşti.

 

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