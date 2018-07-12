Moody’s: Avrupa’daki ücretli yol ve havalimanlarında 2018’de yüksek yolcu sayısı görüldü

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Temmuz () – ABD merkezli Moody’s Yatırımcılar Hizmeti, trafik büyümesinin Avrupa’daki ücretli yol ve havalimanları operatörlerinin 2018 kredi notlarını olumlu etkileyeceğini açıkladı.

Moody’s tarafından yayınlanan son raporda ayrıca Birleşik Krallık’taki havalimanlarında daha düşük bir büyüme yaşanacağı ve görece zayıf ya da iflas etmiş havayolu şirketlerine dayanan havalimanlarında trafik büyümesinin de minimum düzeyde olacağı belirtildi.

Moody’s Kıdemli Kredi Yetkilisi Xavier Lopez del Rincon, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özellikle ağır yük taşıtlarından olmak üzere, yükselen ücretlerin de etkisiyle devamlı trafik artışı gelirleri arttıracak ve Avrupa ücretli yol operatörlerinin kredi profillerini de güçlendirecektir.

"Avrupa havalimanlarındaki trafik artışının ise direncini koruyarak güçlü seyrini devam ettirmesini ve kredi profillerine yarar sağlamasını bekliyoruz."

Moody’s raporunda ayrıca, ekonomik koşulların arttırılmasının 2018 yılında notlandırılmış kıtasal havalimanlarındaki trafik artış düzeylerini de koruyacağı öngörülürken, yüksek yakıt fiyatlarının uçak bileti ücretlerini yükseltmesi ve kapasitenin yeterli bir duruma getirilmesini zorlaştırması nedeniyle yolcu sayısında düşüş beklendiği vurgulandı.

Raporda, Heathrow ve Stansted Havalimanları’ndaki yolcu trafiğine rağmen, Birleşik Krallık’taki trafik düşüşünün bu yıl daha zayıf bir ekonomiyi yansıttığının ve yaz sezonundaki kapasite düşüşünün, bu yıl da trafik düşüşünü sürdüreceğinin altı çizildi ve şöyle denildi:

"Air Berlin ve Monarch Airlines iflaslarının ardından Birmingham ve Berlin Havalimanları’ndaki yolcu trafiğinde gözle görülür bir düşüş gözlemlendi.

"Rakiplerine göre daha yavaş olsa da, yaz sezonundaki kapasite kaybının önlenmesiyle, söz konusu yolcu trafiğinin de artması bekleniyor.

"Güney Avrupa’da iç ekonominin büyümesiyle ücretli yollar ve havalimanlarında bu yılın en fazla trafik artışı görülürken, Kuzey Avrupa bölgesindeki terör tehdidi ve jeopolitik riskler, söz konusu bölgedeki trafik akışının düşük gerçekleşmesine neden oldu.

"Avrupa Birliği üyesi olmayan Akdeniz ülkelerinde 2018 yılında yolcu sayısındaki artışla, bu bölgedeki tatil seyahatlerinin de artması bekleniyor."