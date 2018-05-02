Moody’s: Aldesa Group’un teminatlı borçlar notu B2

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Mayıs () – ABD merkezli Moody’s Yatırımcılar Hizmeti, Aldesa Group’un 300 milyon euroluk teminatlı borçlar notunu B2 olarak değerlendirdi.

Moody’s tarafından yapılan açıklamada Aldesa Group’un 2025’e kadar olan teminatlı borçlanma notu B2 olarak, bu notu takiben Aldesa’nın kurumsal aile notlandırması (CFR) da B2 olarak doğrulandı ve bütün değerlendirmedeki durumun da olağan olduğu vurgulandı.