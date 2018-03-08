İstanbul, 8 Mart () - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's Türkiye'nin "Ba1" olan kredi notunu "Ba2"ye düşürdü. Şirket, Türkiye'nin kredi görünümünü ise "negatiften" "durağana" çevirdi.
Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
İstanbul, 8 Mart () - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's Türkiye'nin "Ba1" olan kredi notunu "Ba2"ye düşürdü. Şirket, Türkiye'nin kredi görünümünü ise "negatiften" "durağana" çevirdi.
08 Mart 2018 Perşembe 09:45
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