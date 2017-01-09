Moody's: Takipteki kredilerde artış bankaların kârlılığını etkileyebilir

İstanbul, 9 Ocak () - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's, Türk bankalarının "artmakta olan takipteki kredi oranları"na dikkat çekti.

Türk bankacılık sektörüne ilişkin bir rapor yayımlayan Moody's, "Artmakta olan takipteki kredi oranları Türk bankalarının kârlılığı üzerinde ciddi bir etki yaratabilir" uyarısında bulundu.

Türk bankacılık sisteminde brüt takipteki kredi oranının bu yıl sonunda yüzde 4.0'ün üzerine çıkmasının beklendiği de belirtilen raporda, "yüksek enflasyon, liradaki değer kaybı" nedeniyle bankaların varlık kalitesine ilişkin gelişmelerde de kötüleşme beklendiğinin altı çizildi.

Raporda ayrıca "güvenlik ve jeopolitik nedenler"den kaynaklanan bozulmaların da Türk bankacılık sistemi için risk oluşturduğu vurgulandı.