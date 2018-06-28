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Moody's: Güçlü dolar gelişen ülkelerin kredi riskini artırıyor

İstanbul, 28 Haziran () - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's Investor Service, Nisan ayı ortasından bu yana güçlenen doların, para birimlerindeki değer kaybına bağlı olarak gelişmekte olan birçok ülkenin kredi riskini artırdığı...

Moody's: Güçlü dolar gelişen ülkelerin kredi riskini artırıyor

İstanbul, 28 Haziran () - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's Investor Service, Nisan ayı ortasından bu yana güçlenen doların, para birimlerindeki değer kaybına bağlı olarak gelişmekte olan birçok ülkenin kredi riskini artırdığı uyarısı yaptı.
Moody's Küresel Ülke Riskleri Grubu Direktörü Alastair Wilson, "Doların etkilerine en çok açık olanlar, büyük miktarda cari açığı, yüksek düzeyde dış finansman geri ödemesi ve dikkate değer düzeyde döviz bazlı kamu borcu olan ülkeler" dedi.
Moody's yayınladığı raporunda, güçlü doların;
- Arjantin, Gana, Moğolistan, Pakistan, Sri Lanka, Türkiye ve Zambiya gibi ülkelerin döviz rezervlerinde düşüşe yol açacağı,
- Şili, Kolombiya, Endonezya ve Malezya'nın yakın vadede kırılgan olmadığı,
- Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika ve Rusya'nın dış finansman ihtiyacına daha az bağımlı olmaları nedeniyle en az kırılgan ülkeler oldukları belirtildi.

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