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Monex Summit Caspian 30-31 Mayıs’ta Bakü'de düzenleniyor

İstanbul, 24 Nisan () – Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) Bölgesi’nin önde gelen bankacılık ve finans etkinliği “Monex Summit Caspian” bu yıl 30-31 Mayıs’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenleniyor. Her yıl dünyanın üç...

Monex Summit Caspian 30-31 Mayıs’ta Bakü'de düzenleniyor

İstanbul, 24 Nisan () – Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) Bölgesi’nin önde gelen bankacılık ve finans etkinliği “Monex Summit Caspian” bu yıl 30-31 Mayıs’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenleniyor.
Her yıl dünyanın üç farklı bölgesinde düzenlenen ve bu yıl “İnnofest” temasıyla gerçekleştirilecek olan etkinliğe Azerbaycan Cumhuriyeti Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı resmi olarak destek veriyor.
Bu yıl Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasında yer alan Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Gürcistan, Ukrayna ve diğer ülkelerden pek çok önemli banka ve fintech şirketinin bir araya geleceği “Monex Summit Caspian”a pek çok yatırımcı, C level yönetici, uzman ve bakanlık temsilcisinin de ilgi göstermesi bekleniyor.
Türkiye’den inovatif ödeme şirketi Paymes’in katılacağı organizasyonda sunumlar, panel konuşmaları ve B2B görüşmelerin de yapılacağı belirtiliyor.

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