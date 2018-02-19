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Modi: Blok zinciri teknolojisine acil adaptasyon uygulanmalı

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Şubat () – Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “bozguncu” blok zinciri teknolojisinin "acil bir adaptasyon" gerektirdiğini söyledi. Dünya Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri İttifakı’nın konsorsiyumu kapsamında...

Modi: Blok zinciri teknolojisine acil adaptasyon uygulanmalı

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Şubat () – Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “bozguncu” blok zinciri teknolojisinin "acil bir adaptasyon" gerektirdiğini söyledi.
Dünya Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri İttifakı’nın konsorsiyumu kapsamında dünya çapından yaklaşık 80 ülkenin bilişim teknolojileri endüstrisi temsilcilerinin katıldığı Dünya Bilgi Teknolojileri Kongresi’nde (WCIT) konuşan Başbakan Modi, “Blok zinciri ve nesnelerin interneti (IoT) gibi bozguncu teknolojilerin, günlük ve çalışma hayatımızda şiddetli bir etkisi olacak. Bu teknolojilere iş yerlerinde geçerli olmak üzere acil bir adaptasyon uygulanmalıdır” dedi.
Konferans’ta Hindistan’ın önde gelen bilişim teknolojileri ticaret birliği Ulusal Yazılım ve Hizmet Şirketleri Birliği (NASSCOM), Bitcoin dahil olmak üzere sekiz farklı teknolojinin geliştirilebileceği bir platformun tanıtımını yaptı. NASSCOM daha önce de, hem finansal hem de finansal olmayan sektörlerdeki blok zincir teknolojisinin kullanım durumlarını keşfetmek için ve yenilikçi ve merkezi olmayan teknolojiler hakkında halkı eğitmek ve bilgilendirmek için özel bir menfaat grubu oluşturmuştu.
Başbakan Modi’nin blok zinciri ve kripto para birimleri piyasalarına olan yaklaşımın ardından Hindistan Adalet Bakanı Ravi Shankar Prasad yaptığı konuşmada, “Dijital katkı olmadığı sürece dijital güçlenme gerçekleşemez. Yapay zeka, blok zinciri ve IoT gibi yeni teknolojilerin ortaya çıkmasının ardından, genç profesyonelleri iyi yetiştirmek oldukça önem taşıyor” dedi.

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