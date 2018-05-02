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Mobius: ABD’deki boğa piyasası çok uzadı, yüzde 30-40 düzeltme olabilir

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Mayıs () – Mobius Capital Partners kurucu ortağı, ünlü yatırımcı Mark Mobius, piyasalarda yüzde 30 ila 40 düzeltme olabileceğini, nedeninin ise 2009’dan beri süren ABD boğa piyasası olduğunu söyledi. CNBC’ye...

Mobius: ABD’deki boğa piyasası çok uzadı, yüzde 30-40 düzeltme olabilir

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Mayıs () – Mobius Capital Partners kurucu ortağı, ünlü yatırımcı Mark Mobius, piyasalarda yüzde 30 ila 40 düzeltme olabileceğini, nedeninin ise 2009’dan beri süren ABD boğa piyasası olduğunu söyledi.
CNBC’ye konuşan Mobius, "Bence bu düzeltmeyi tetikleyen ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını artırmaya devam etmesi olacak" dedi ve şunları söyledi:
"Fed harekete geçtiğinde herkes aynı yönde hareket etmek zorunda kalacak.
"Siyasi değişimler de piyasalarda yaşanacak bir düzeltmenin tetikleyicisi olabilir.
"Ama en önemlisi ABD’de boğa piyasası çok uzadı ve piyasaların düzeltmeye ihtiyacı var.
"Uzun vadede gelişmekte olan piyasalar çok iyi durumda olacak ama kısa vadeli düzeltmeler dramatik olabilir."

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