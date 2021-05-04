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MOBİSAD’tan İçişleri Bakanlığı’nın Market Genelgesine destek

İçişleri Bakanlığı, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bir genelgeyle duyurdu. MOBİSAD Başkanı Turnacı, “ Haksız rekabetin önüne geçen bu kararın kapanma dönemiyle sınırlı kalmamasını ve kalıcı olarak uygulanmasını istiyoruz” dedi.

EKONOMİ 04.05.2021, 22:52 Murat Aydın
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MOBİSAD’tan İçişleri Bakanlığı’nın Market Genelgesine destek

İçişleri Bakanlığı, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bir genelgeyle duyurdu. Bakanlığın kararını desteklediklerini belirten MOBİSAD Başkanı Turnacı, “Ülke ve sektör olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde böylesi bir karar alınması sektöre bir nebze olsun nefes aldıracaktır. Haksız rekabetin önüne geçen bu kararın kapanma dönemiyle sınırlı kalmamasını ve kalıcı olarak uygulanmasını istiyoruz” dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Market Tedbirleri' konulu genelgeyle marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini açıkladı. Alınan kararı desteklediklerini belirten Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, “Söz konusu genelgeyle marketler artık zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünler dışında, teknoloji ürünleri de dahil, herhangi bir ürün satışı yapamayacak. Ülke ve sektör olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde böylesi bir karar alınması sektöre bir nebze olsun nefes aldıracaktır. Bu anlamda ekonomin temel taşı olan esnafların bu tarz kararlarla desteklenmesinin, ekonomi çarklarının dönmesi için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. MOBİSAD olarak haksız rekabetin önüne geçen bu kararın kapanma dönemiyle sınırlı kalmamasını ve kalıcı olarak uygulanmasını istiyoruz” dedi.

MOBİSAD’tan tekelleşme uyarısı!

Turnacı, “Hakkında uzman olmayan kişilerin marketlerde teknoloji ürünlerini ölçek ekonomilerini kullanarak satışa sunması piyasa fiyatlarının bozulmasına ve rekabet koşullarının olumsuz etkilenmesine sebep oluyor. Bizler domatesin yanından teknolojik ürünlerin alınmamasını, bunun yerine teknolojik ürünler hakkında uzman olan kişiler tarafından yani satış kanallarımızdan bu ürünlerin satışının gerçekleşmesini doğru buluyoruz. Bugün operatörler satış kanallarının faturaya yansıtılarak domates, patlıcan satmaları ne kadar sağlıksız ve yanlış sonuçlar doğuracaksa mevcutta marketlerin kendi işinin dışına çıkarak teknolojiyi satmaları birçok sektörü bitirdiği gibi ülkemizin her bölgesine yayılmış esnaflarımızı da zora soktuğunu ve ölçek ekonomisini ön plana çıkartarak istihdam kayıplarına sebep olduğunu görüyoruz. Bu durum vatandaşlarımızın teknolojiyi etkili kullanmasına engel oluyor. Ayrıca ölçek ekonomilerinin etkinliklerini artırması ileri süreçler için tekelleşme sorununu da doğuracaktır” dedi.

Turnacı, “İlgili genelgede esnafımızın sesine kulak veren Sn. Cumhurbaşkanımıza, Sn. İç İşleri Bakanımıza, Sn. Ticaret Bakanımıza ve ilgili tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Hükümetimizin, esnafın yanında olduğunu hissetmek, bizleri ülkemiz için daha çok istihdam, daha çok yatırım konusunda heveslendiriyor” diye konuştu.

#MOBİSAD #İçişleriBakanlığıGenelge
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