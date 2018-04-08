Mobilyanın başkenti İnegöl'de 'Mobilyada 4'üncü Sanayi Devrimi' konuşuldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) DTM Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu tarafından, 'Mobilyada 4’üncü Sanayi Devrimi’ ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

MÜSİAD İnegöl şubesinin ev sahipliğinde Morrian Hotel’de dün düzenlenen toplantıya MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, MÜSİAD Dayanıklı Tüketim Malları (DTM) Sektör Kurulu Başkanı Ercan Ata, İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Halil Malkaç ile mobilyacılar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, MÜSİAD’ın tanıtım filminin izlenmesi ile devam etti.

'TÜRK MOBİLYASININ GİRMEDİĞİ ÜLKE YOK'

Toplantının açış konuşmasını yapan MÜSİAD İnegöl Şubesi Başkanı Halil Malkaç, “Ülkemizin dünyaya açılmasındaki en etkili sektörlerin başında mobilya gelmektedir. Bugün neredeyse Türk mobilyasının girmediği ülke bulunmamaktadır. Sektörel büyümeler göz önünde bulundurulduğunda, en ciddi artışların başında yine sektörümüz gelmektedir. Bu nedenle mobilya sektörü desteklenmelidir. Ancak mobilya sektörümüzü dünyaya daha iyi tanıtmanın yollarından biri de uluslararası fuarlardır. 2023 yılı vizyonunu 500 milyar dolar olarak belirleyen ülkemizde, maalesef nitelikli fuarlar yapılamamaktır. Bunun en önemli sebebi İstanbul’da uluslararası fuarlara ev sahipliği yapan iki fuar merkezinin misyonunu tamamlamış olmasıdır. Beklentimiz, İstanbul’da 3. havaalanı lokasyonunda Milano şehrindeki gibi uluslararası nitelikle bir fuar merkezi yapılmasıdır. Hâlihazırdaki fuar merkezlerinden verim alınamamaktadır. Fuar alanlarının hem fiziki açıdan yetersiz olması, hem de sağlıklı hizmet alınamaması ülkemizin tanıtımı ve iş dünyasının gelişmesine zarar veren etkenlerden biridir. Bunun yanı sıra, ihracat dostu sektörlerin yaşadığı hammadde sorunlarının ortadan kaldırılması gerekmektedir” dedi.

KOBİ’LER TOSİ İLE UMUTLANDI

Hükümetin yeni fabrika alanlarının yapılması ve devlet tarafından kiralanmasına yönelik açıklamalarının iş dünyasını heyecanlandırdığını ifade eden Malkaç, “Ciddi anlamda kar sorunu yaşayan işletmelerimiz, sermaye sorunu yaşadığından kapasitelerini artıracak yeni fabrika alanlarını inşa edememektedir. Özellikle KOBİ’lerin istihdama ve ihracata katkı yapacak yeni ve nitelikli fabrika alanlarına ihtiyaç vardır. Genel Merkezimizin girişimleriyle geliştirilen Topli Sanayi İdaresi projesi, umutlarımızı arttırmıştır. Beklentimiz faizsiz ve uzun vadeli ödeme seçeneklerinin olduğu yeni fabrika alanların iş dünyasına kazandırılmasıdır” diye konuştu.

'TÜRKİYE BİR MOBİLYA ÜLKESİDİR'

MÜSİAD Dayanıklı Tüketim Malları Sektör Kurulu Başkanı Ercan Ata ise, “Mobilya tanıtım grubu kurmak istemiştik, fakat sektör büyükleri buna engel oldular. Geçmişte yapılsaydı, bugün daha iyi yerlere gelmiş olurduk. Mobilya sektörü Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biridir. Sektör olarak sadece 15 yıldan fazladır cari açık vermeyen bir dış ticaret hacmine sahip olmanın ötesinde, Ar-Ge ve tasarım odaklı katma değerli üretimimiz, çoğunluğu KOBİ olan 36 bin tesisle Türkiye’nin istihdamının önemli bir yüzdesini sağlamaktadır" dedi.

'GÜÇLÜ OLUYORUZ'

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan da, “Bundan sonra yeni bir hikaye yazılması lazım, buna ihtiyaç var. İnşallah hep beraber yazacağız. İstanbul İhracatçılar Birliği, İstanbul Sanayiciler Odası, STK’larımız, hepsi buna destek vermeli. İnegöl bir arada oldu, beraber oldu ve bu günlere geldi. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzda çok güçlü oluyoruz” şeklinde konuştu.

MOBİLYADA 4'ÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ

DTM Mobilya ve Orman Ürünleri Sektörü Başkan Yardımcısı Davut Altınbaş'ın, hazırladıkları raporu katılımcılara sunmasının ardından, Türk Eximbank A.Ş. Ankara Bölge Müdürü Funda Baydar, Maliye Bakanlığı Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, DOĞTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi İlhan Gündür, Dünya Gazetesi Yazarı Rüştü Bozkurt ve MÜSİAD DTM Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı’nın katılımıyla Ercan Ata’nın moderatörlüğünde 'Mobilyada 4'üncü Sanayi Devrimi' konulu panel gerçekleştirildi.



FOTOĞRAFLI