Mobilyacılar: Hedeflerimize ulaşabilmek için KDV indirimi kalıcı olmalıdır

Mobilya sektörünün temsilcileri, mobilyada yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranının yüzde 8.0'e düşürülmesinin, üretim ve iç pazarı hareketlendireceğini ve ihracatın da yükselmesini destekleyeceğine işaret ederek, sektörde hedeflere ulaşabilmek için KDV indiriminin kalıcı olmasını istediler.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Hedef rakamlara baktığımızda 25 milyar dolarlık üretim, 10 milyar dolarlık ihracat ile dünya sıralamasında ilk 10, Avrupa'da ise ilk 5'te olmayı hedefleyen stratejik ve rekabetçi bir sektör olmak mobilya sektörünün hedef ve vizyonu oluşturmaktadır. Bu hedeflere hep birlikte ulaşabilmek için mobilya sektöründe KDV indirimi kalıcı olmalıdır ve şimdi hep birlikte daha çok çalışma zamanıdır”dedi.

İstihdama yönelik etkisiyle ilgili de konuşan Güleç, “Karar sektördeki istihdama da pozitif anlamda yansıyacaktır. Halihazırda doğrudan 300 bin, dolaylı olarak 500 bin kişiyi istihdam eden sektörümüz, ek 100 bin istihdam sağlar. Ayrıca, satışlar kayıt altına girdiği ve gireceği için devletin gelirleri de artar”dedi ve ekledi:

"Mobilya sektörünün sorunlarının çözümünde devletin destek ve teşviklerine her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Yanı sıra MDF, sünger ve hırdavat gibi ürünlerde ithal bağımlılığın yüksek olduğu bir gerçek. Özellikle, sunta-MDF'de yüksek fiyatlar, sektör üzerinde büyük bir maliyet baskısı oluşturuyor. KDV'lerinin de yüzde 18 olması ayrıca konuşmamız gereken bir konu. Bu kalemlerde de KDV'nin yüzde 8.0'e çekilmesinin sektör açısından, dolayısıyla ülke ekonomisi açısından olumlu olacağını öngörülmektedir."

Mobilya Sanayi İş Adaları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan da, "Sektörümüzün yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi, KDV’nin yüzde 18 olması; oysa KDV’nin yüzde 8 olduğu dönemlerde gördük ki hem kayıtdışılık azalıyor, hem iç pazarda hareketlilik yaşanıyor, hem de istihdam artıyor" dedi ve ekledi:

"Bu yüzden bu uzun dönemli KDV indiriminin, ekonomimizde yerli ve milli atılımlar yapılırken, üretime ağırlık verilirken bakanlığımız tarafından KDV’nin yüzde 8’e düşürülmesi sektörümüzü sevindirdi. Çünkü şunu hep söylüyorduk, hammaddeler arasındaki KDV farkı ortadan kaldırılmalı. Artı yüzde 8 KDV gelişlerimiz var ancak faturalarımızı yüzde 18 olarak kesiyoruz. Bu da KDV dengesizliği oluşturuyor. Bu yüzden KDV indiriminin kalıcı olması çok önemli. Bildiğiniz üzere geçen seneden bu yana maliyetlerimiz arttı. Fiyat artışını ürünlerimize yansıtmak durumundayız. KDV’nin yeniden yüzde 18 olmasıyla yüzde 10 farkı da yansıtmak durumundayız ki KDV indirimi sayesinde iç pazardaki küçülmeyi bir parça durdurup, geçen senenin rakamlarını yakalayabilmiştir. KDV indirimiyle 50 milyar TL’lik bir satış yakalayabilmemiz mümkün. Mobilya hiçbir zaman lüks tüketim eşyası değildir. Dayanıklı tüketim eşyasıdır. Bu yüzden KDV sürekli yüzde 8 olarak kalmalıdır."

Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı da, “KDV İndiriminin kalıcı olmasını daha önce de birçok kez gündeme getirmiştik" diye anımsattı ve ve ekledi:

“Türk mobilya sanayi olarak 179 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin son yıllarda en yükselişe geçen sektörlerinin başında bulunan mobilya sektörü, 2019 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 9 bandında ihracatta yükselişe geçti. Katma değeri yüksek olan mobilyada, 2020 yılı hedeflerimizi de bu doğrultuda daha yüksek tutuyoruz ve yüzde 25 oranında ihracat rakamlarına ulaşmayı planlıyoruz. 2023 yılı vizyonu kapsamında ise ülkemizin sektörümüzün adında milli ihracat hedefi 10 milyar dolar düzeyinde olacaktır. Mobilya sektörü Türkiye’nin lokomotif sektörüdür ve birçok yan sanayiyi de desteklemektedir. Aynı zamanda Türkiye’de istihdama en çok katkı sağlayan sektörlerden biridir. KDV indirimi ile sektör, istihdama daha çok yatırım yapacaktır. KDV indirimi tüm sektör paydaşlarımız ve son kullanıcı olan vatandaşlarımız için hayırlı olsun.” (Fotoğraflı)