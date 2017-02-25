Mobilya sektöründe stratejik eylem planı toplantısı

KAYSERİ Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) mobilya sektörüne yön verebilmesi ve stratejik eylem planın hazırlanması amacıyla toplantı düzenlendi.KAYMOS, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Deveci, mobilya sektöründeki sorunları anlatmak ve çözüm bulmak için Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nde mobilya sektörü meclisinde yer aldıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:''Sektör ile ilgili stratejik amaçların belirlenmesi ve akabinde amaçlar doğrultusunda stratejik hedeflerin tespiti amacıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda planlı çalışma ile ülkemizin 2023 hedeflerine olumlu yönde katkısının en üst seviyede olacağını düşünüyorum. Özellikle, mobilya sektörünün ihracata yönelmesi gerekir. O nedenle üyelerimizden sektörün sorunları , istihdam ve ihracaat konusunda düşüncelerini aldık."FOTOĞRAFLI