Mobilya sektörü kentsel dönüşümle geleceğin sektörü olacak

Türkiye'de kentsel dönüşüm ile 5 milyon konutun yenileneceğini belirten Geçmiş Dönem Ekonomi Bakanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, “Türkiye’de mobilyacılık sektörü, geleceğin sektörü olacak. Mobilya sektörü için inanılmaz bir yenilenme ve modernleşme olacak" diye konuştu.



2018 yılında 179 ülkeye, 3 milyar 147 milyon dolar döviz kazandıran, 2,3 milyar dolar dış ticaret fazlası veren mobilya sektörü, 6-10 Mart tarihleri arasında MODEKO Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’nda büyük bir buluşmaya sahne oluyor.



Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği MODEKO Fuarı kapsamında, “Mobilya İhracatçıları Sektör Buluşması”na ev sahipliği yaptı. Toplantıya katılarak bir konuşma yapan Geçmiş Dönem Ekonomi Bakanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, “Dünyada hiçbir ülkede Türkiye’deki gibi dönüşüm ihtiyacı olan yapı stoku yoktur. Önümüzdeki 20 yıl içinde Türkiye’de kentsel dönüşüm kapsamın 5 milyon civarında konut yenilenecek. Bu sizin için inanılmaz bir yenilenme alanı demektir. Coğrafyamızda yenilenme, modernleşme ve tüketim anlamında muhteşem piyasanın olduğunu görüyoruz” dedi.



Mobilya Sektörünü desteklemeye devam edeceğiz



Geçmiş dönemlerde Ekonomi Bakanlığı'nın sadece yurtdışındaki fuarlara katılan firmaları desteklediğini hatırlatan Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı döneminde yurtiçinde düzenlenen, belli seviyenin üzerinde yabancı alıcıların geldiği fuarlarında destek kapsamına alındığını, MODEKO Fuarı'nın da bunlardan biri olduğun kaydetti



"İzmir Fuarlar Merkezi olacak" diyen Nihat Zeybekci şöyle devam etti: "Yıllardan beri kendi firmasıyla fuarlara aktif olarak katılan, stant açan biri olarak fuarlarda görüşmelerin, bağlantıların ne kadar önemli olduğunu bilen biri olarak sizleri çok iyi anlıyorum. Tekstil, mermer, mobilya, ayakkabı ve diğer sektörlerde fuarlara imza atmanın yanında bizim Kültürpark'taki eski tarihi fuarımızı, festival tadında tekrar hayata geçirmemiz lazım. Yılda üç defa orayı fuarlar, festivaller, etkinliklerin yapıldığı fuar alanı haline mutlaka getireceğiz."







Mobilya sektörünü rekabetçi hale getirdik







Bakanlık yaptığı dönemde mobilya ihracatçılarının ziyaretine gelerek, "Biz Çin’den ve Uzak Doğu’dan gelen ürünlerle rekabet edemiyoruz, maliyetlerle mücadele edemiyoruz" dediklerini hatırlatan Zeybekci, "Birkaç gün içinde haksız rekabetten koruyucu koruma vergisi koyduk. Türkiye'de dış ticaret fazlası veren mobilya sektörünü desteklemeye devam edeceğiz. Öyle sektörlerimiz var ki ithalat girdisi yüksek. Ama mobilya sektörü, ithalat girdisi düşük olan sektörlerden biri” ifadelerine yer verdi.



Müteahhitlik hizmetlerinde dünyada 2. sıradayız



Türkiye’nin yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde dünyada 2. sırada olduğunu hatırlatan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar Türk müteahhitlerin özellikle 80’lerden sonra başlayıp bugüne kadar gerçekleştirdiklerin projelerin tutarı 400 milyar dolar civarına geldi. Yurt dışında müteahhit hizmetlerin olması mobilya sektörü için önemli avantajlardan biri. Yurt dışı müteahhitlik hizmeti alan şirketlerin yurt içi alımlarına Eximbank kredilerinde sıfır faiz imkanı getirdik. İhracatta navlun desteği sağladık."



İzmir mobilyanın da merkezi olacak



İzmir’in mobilyanın da merkezi olacağını vurgulayan Zeybekci, sözlerini şöyle sonlandırdı: “İzmir’imizin işsizlik oranı Türkiye ortalamasının üzerinde. İzmir Doğu Anadolu’da değil, Karadeniz’de değil, İç Anadolu’da değil.Göç veren değil göç alan bir yer. İşsizlik Türkiye ortalaması yüzde 11 iken İzmir yüzde 14.5. Genç işsizlikte de Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde; yüzde 26,5. Dört gençten biri işsiz. Büyükşehir Belediyesi olarak organize sanayi bölgelerini imar planlarına işlediğimizde Büyükşehir’in İmar Kanunundan gelen 18. madde uygulamasıyla 15-20 kilometre mesafedeki hazine arazilerini, o Büyükşehir’in yetkisini kullanarak organize sanayi bölgesinde toplayacağız ve yatırımcılarımıza en uygun fiyatlarla o organize sanayi bölgesinde de yatırım alanlarını mutlaka sağlayacağız.”



3 milyar 147 milyon dolar ihracat



Toplantıda konuşan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, “Türkiye’de dış ticaret fazlası veren az sayıdaki sanayi sektörlerinden biri olan ve son yıllarda ihracatta ciddi sıçrama gösteren Türk mobilya sektörü, 2018 yılında 179 ülkeye 3 milyar 147 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken; 2,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Ege Bölgesinden yapılan mobilya ihracatı ise; 2018 yılında yüzde 23 artışla yaklaşık 147 milyon dolara ulaştı” dedi.



Torbalı’da ‘Mobilya OSB’ kurulacak



“İzmir’de Karabağlar’a sıkışıp kalmış olan mobilya sektörünün, içinde showroomların olduğu, mobilya ile ilgili eğitim kurumlarının bulunduğu, yurtiçi ve yurtdışından gelen müşterilerimizi gönül rahatlığıyla ağırlayabileceğimiz Mobilya Organize Sanayi Bölgesi kurma çalışmalarımızda önemli yol kat ettik.” diyen Yağcı, “Mobilya İhtisas OSB çalışmalarının EBSO önderliğinde İzmir Ticaret Odası ve sektörün tüm paydaşlarının desteğiyle en kısa zamanda sonuçlandırılacağını ümit ediyorum. Yakın gelecekte Torbalı’da ‘Mobilya OSB’nin faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca mobilya sektöründe üretimde çalışacak ara eleman açığını kapatmak amacıyla meslek liselerinin mobilya ve dekorasyon bölümlerinde okuyan öğrencilere burs ve eğitim koçluğu projesi başlattık. Mobilya ihracatçısı firmalardan burs fonu oluştururken, eğitim koçluğu ve staj organizasyonu için İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası ile işbirliği yapılmaktadır” diye konuştu.



Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) ve İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç ise; Türkiye'nin dünyanın en büyük 13. mobilya üretici ülkesi olduğunu, Çin dışında; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İtalya, Finlandiya, İsveç gibi gelişmiş ülkelerin dünya mobilya üretiminin yüzde 50'sini yaptığını, mobilya sektörünün ağaç orman ürünleri, mermer, deri, tekstil, cam, kimya, demir sektörleri başta çok sektörden alımlar yaptığını ve sektörleri canlandırdığını dile getirdi.



Mobilyada katma değerli üretimi arttırmanın Ar-Ge ve İnovasyon ile mümkün olduğunun altını çizen Güleç, "Bugün Türk Mobilya Sektörü, 179 ülkeye ihracat yapıyor. Çin'e bile mobilya ihracatımız var ve sürekli artıyor" diye sözlerini özetledi.