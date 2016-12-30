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Mobilya sektörü interia’da buluşuyor

İSTANBUL, () - İNŞAAT sektörünün genç ve yenilikçi yatırımcısı Nobis A.Ş ilk yatırımı interia’yı 100 milyon Dolarlık yatırım ile hayata geçiriyor. Türkiye’nin en kapsamlı mobilya merkezi olarak konumlanan interia, Anadolu...

Mobilya sektörü interia’da buluşuyor

İSTANBUL, () - İNŞAAT sektörünün genç ve yenilikçi yatırımcısı Nobis A.Ş ilk yatırımı interia’yı 100 milyon Dolarlık yatırım ile hayata geçiriyor. Türkiye’nin en kapsamlı mobilya merkezi olarak konumlanan interia, Anadolu yakasının gelişen bölgesi Dudullu’da 110 bin m2’lik kapalı alanda faaliyet gösterecek. interia, sektörün öncü markalarını tek bir çatı altında toplayarak mobilya alışverişini güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor. Mobilya ve ev dekorasyonunun tamamlayıcı ürünleri ev tesktili, aksesuar ve aydınlatma firmalarının da yer alacağı interia, 2017’nin Eylül ayında kapılarını açacak

İstanbul’un gelişen bölgesi Anadolu yakası Dudullu’ da yükselen interia, 3 yıllık inşaat ve proje geliştirme sürecinin ardından 2017’ nin Eylül ayında kapılarını açmaya hazırlanıyor. 110 bin m2 kapalı alana sahip olan merkez, 57 bin m2 kiralanabilir alanı ile mobilya sektörünün öncü markalarını tek çatı altında toplayacak. Geliştirdiği iş modeli ile sektöre yeni bir soluk getirmeye hazırlanan interia, temsil edeceği firmaların perakende ticaretinin yanı sıra ihracatını da geliştirmeyi hedefliyor.

Mobilya ve tamamlayıcı ürün gruplarını temsil eden bir ticaret merkezi olarak hayata geçen interia’nın hedefleri arasında, iş ortaklarının hem iç hem de dış pazarlarda ticaretini artıracak farklı stratejiler geliştirip destekler üretmek yer alıyor.

Yenilikçi işletme modeliyle interia, ‘Tasarım Kültürüne Destek’ programı kapsamında ‘İstanbul Tasarım Günleri’ adıyla her yıl düzenlenecek uluslararası etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Mobilya sektörünün ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan alt yapısıyla firmaların operasyonunu ve hizmet üretmesini kolaylaştıracak olanaklar sağlayan interia, 750 araçlık kapalı otoparkı, çocuk oyun ve bakım alanları, mescit, dinlenme bölümleri ve 6000 m2’ lik etkinlik alanı ile İstanbul’un en kapsamlı mobilya merkezi olmaya hazırlanıyor.

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