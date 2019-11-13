Mobilya ihracatının yüzde 64'ü Marmara Bölgesi’nden yapıldı

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, gerçekleşen mobilya ihracatının yaklaşık yüzde 64'ünün Marmara Bölgesi’nden karşılandığını söyledi.

Türkiye mobilya sektörü 2019’un ilk 10 ayında 179 ülkeye 2.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan yüzde 8.86 artış yaşandığı açıklandı.

Kilogram başı birim fiyatta da Türkiye ortalamasının üstüne çıktıklarını dile getiren Güleç, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Geçen sene bölgemizden gerçekleştirdiğimiz 1.5 milyar dolarlık ihracatı bu sene 123 milyon dolar daha arttırarak 1.6 milyar dolara çıkardık. ABD, Birleşik Krallık, Suudi Arabistan, Libya, İsrail, Katar, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri Marmara Bölgesi olarak en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında yer almakta. Yemek ve oturma odaları için ahşap mobilyalar, çocuk karyolaları ve beşikler, oturmaya mahsus mobilyalar en çok ihraç edilen ürün gruplarını oluşturmaktadır.

“2019’un ilk 10 ayında kilogram başına ihracat rakamı 2.74 dolar olarak gerçekleşti. Ekim sonu itibariyle de kilogram başı fiyatımız 3.12 seviyesinde seyretti.

“Son 10 yıldır Türk mobilyası, dünyaya konsept ürünler satmaya başladı. Dolayısıyla burada temel konu, teknolojiyi üretime entegre etmek. Bu bakış açısına sahip ülkeler, sektörde öne geçiyor.

“Bugün dünyanın 13. en çok ihracat yapan ülkesiyiz. Hedefimiz 2023’te 10 milyar dolara erişmek. İlk 10 ülke arasına girmek. Bütün bu hedefler tasarıma yatırım, AR-GE’ye yatırımdan geçiyor.”