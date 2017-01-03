Mobilya fuarı İSMOB 10 Ocak’ta açılıyor

İstanbul, 3 Ocak () - Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği’nin (MOSDER) TÜYAP ile birlikte düzenlediği İstanbul Mobilya Fuarı’nın (İSMOB) 13’üncüsü Beylikdüzü TÜYAP'ta 10 Ocak günü kapılarını açacak.

İSMOB’da 500’den fazla firma 100 bin metrekarelik alanda yer alacak. Çocuk odasından ofis mobilyasına 2017'ye damgasını vuracak binlerce yeni ürünün ilk kez sergileneceği İSMOB, 10-15 Ocak'ta Beylikdüzü TÜYAP’ta yapılacak. TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, günümüzde sadece kaliteli mal üretip pazara sürmenin başarı elde etmek ve satış yapabilmek için yeterli olmadığını vurguladı ve ekledi: “Üretilen ürünlerin dünya çapında tanıtılması çok değerli. İşte biz bu noktada üzerimize düşen görevleri en etkili bir şekilde yerine getirmek için elimizi taşın altına koyuyoruz. Aslında biz sadece fuarcılık hizmeti vermiyoruz. Bir anlamda da gönüllü turizm elçiliği de yapıyoruz.” (Fotoğraflı)