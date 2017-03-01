Mobil Pazarlama Birliği'nin yeni yönetimi göreve başladı

İstanbul, 1 Mart () - Mobil reklam pazarının da gelişimine öncülük eden Mobil Pazarlama Birliği'nin (MMA Türkiye) yeni yönetim kurulu göreve başladı. MMA Türkiye'den yapılan açıklamada, "2016 yılında 28.63 milyar dolar olarak gerçekleştiği öngörülen Mobil Pazarlamanın reklam hariç pazar büyüklüğünün tüm sektörlerdeki (Perakende, E-Ticaret, Seyahat, Lojistik, Otomotiv, Finans vb.) yenilikçi mobil pazarlama kullanımları değerlendirildiğinde 2021 yılında 98,85 milyar dolara ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Mobil Pazarlamanın en önemli parçalarından biri olan Mobil Reklamın ise geçtiğimiz yıl global ölçekte 100 Milyar Dolar pazar büyüklüğünü geçtiği tahmin ediliyor" denildi ve şu bilgiler verildi: "Bu çerçevede Mobil Pazarlamanın küresel gelişimine yön veren MMA’in (Mobile Marketing Association / Mobil Pazarlama Birliği) Türkiye oluşumu, 2017 – 2018 çalışma dönemi için Yönetim Kurulunu belirledi. 2016 yılında mobil yatırımların 300 Milyon TL’ye, mobil premium display yatırımların ise 120 milyon TL’ye ulaştığı tahmin edilen Türkiye mobil pazarlama sektörünün büyümesi ve ilgili teknolojilerin ülkemizdeki gelişimi için faaliyet gösteren MMA Türkiye’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Garanti Direkt Yöneticisi Işık İlhan, Yardımcısı da Unilever Çamaşır Bakım Ürünleri Pazarlama Direktörü Handem Çelenkler oldu. Bir önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı olan AdColony Kuzey Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkanı Volkan Biçer de Onursal Başkan ünvanı ile yönetimde yer almayı sürdürecek." MMA Türkiye'nin 2018 yılı sonuna dek görev yapacak Yönetim Kurulu’nda yer alan diğer isimler ise şöyle: Afşin Avcı (Bullseye Worldwide),

Ahmet Kurşunlu (Demirören Medya Grubu),

Arda Öztaşkın (Yapı Kredi Bankası),

Aslı Atam (Blesh),

Aslı Gülen Gündüz (Doğuş Müşteri Sistemleri),

Ayten Ateş (Facebook),

Banu Barbarosoğlu (Sahibinden),

Banu Gören (Turkcell),

Berk Peksuz (Cereyan Medya),

Burak Yılmaz (Genart Medya),

Eda Önsel (MecGlobal),

Emre Uğurlu (Perform Group),

Ender Özcan (Adjust),

Erdem Tolon (Nielsen),

Fırat Ertem (Mr. Lama),

Güçlü Bestan (Neodigital),

Haymi Behar (Doğan TV),

İbrahim Baylan (Onedio),

Meltem Moral (Mindshare),

Mutlu Doğruak (Starcom Mediavest Group),

Rima Erdemir (MedyaNet),

Seçil Göker (Akbank),

Seçil Tuna (Figensoft),

Sencer Kutluğ (Google),

Tezcan İsarlı (Move),

Oğuz Taner Okutan (İş Bankası),

Tuğçe Erul (Hopi),

Yakup Erdoğan (Doğuş Digital),

Zehra Öney (360+ Media Interactive).

Açıklamaya göre, MMA Türkiye & MENA Direktörü Melis Ertem ve MMA Türkiye Pazarlama Direktörü H. Soner Şeker MMA Türkiye oluşumunun profesyonel ekibi olarak görevlerine devam edecek.

Türkiye'de çalışmalarına 2009 yılında başlayan MMA Türkiye’nin, mobil reklamcılığın yanı sıra, pazarlama ve iletişim platformlarına yön veren ulusal ve küresel markaları bir araya getirdiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Işık İlhan, "Kar amacı gözetmeyen bir ticaret birliği olan MMA, 800’den fazla üye şirketi bünyesinde toplaması ve 50’ye yakın ülkede faaliyet göstermesiyle bu alanda dünya liderleri arasındadır" dedi ve ekledi:

"Mobil pazarlama, tüm dünyada giderek daha fazla mobil kimlik kazanan yaşam tarzı doğrultusunda hızla gelişiyor ve güçlü büyüyen bir pazar oluşturuyor. MMA, ölçümleme, beceri geliştirme, fikir önderi ve ilham kaynağı olma yoluyla bu pazarda ve ilgili teknolojilerde sürdürülebilir gelişimi hedefliyor. MMA Türkiye ise bankacılık, tüketici ürünleri, teknoloji, reklamcılık, medya gibi sektörlerin öncü kuruluşlarla geniş ve yetkin bir temsil yelpazesine sahip bulunuyor. MMA Türkiye, araştırma, ölçümleme, eğitim, çalışma örnekleri paylaşımı ve networking çalışmalarıyla Türkiye mobil pazarlama sektörünün çatı yapılanması özelliği taşıyor. Mobil pazarlamanın ve ilgili teknolojilerin ülkemizdeki gelişimi için çalışıyoruz."

MMA Türkiye üyesi kuruluşlar, 360+ Media Interactive, AdColony, Adjust, Akbank, Bullseyeww, Cereyan Medya, Doğan TV, Doğuş Digital, Doğuş Müşteri Sistemleri, Demirören Medya Grubu, Figensoft, Garanti Bankası, Genart Medya, Hopi, İş Bankası, MecGlobal, MedyaNet, Move, Mr. Lama, Neodigital, Perform Group, Sahibinden, Turkcell, Yapı Kredi Bankası, Adidas, AppsFlyer, Axa Group, BP International, ComScore, EA, Ford, Foursquare, GlaxoSmithKline, Hallmark, Hilton, Inmobi, Johnson&Johnson, Marriott, MasterCard, McDonalds, Microsoft, Nivea, Nokia, PepsiCo, Pfizer, Procter&Gamble, Samsung, Subways, The Coca-Cola Company, Goodyear, Uber olarak sıralanıyor.

Etkinlikleri ve çalışmalarıyla sektörde yakaladığı ivmeyi artırarak sürdürmeyi hedefleyen MMA Türkiye, 2017 yılı faaliyetlerini Araştırma ve Ölçümleme, Eğitim, Pazarlama ve Üyelik İlişkileri olmak üzere 4 komiteyle yürütecek. Yönetim Kurulu Başkanı, Yardımcısı ve Onursal Başkan’ın yanı sıra, komite eş başkanlarından oluşan İcra Komitesi de komitelerin faaliyetlerini takip edip düzenlemekten ve koordinasyon sağlamaktan sorumlu olacak.

2017 – 2018 çalışma döneminde komite eş başkanlığı görevlerini üstlenen isimler, Araştırma & Ölçümleme komitesi için Burak Yılmaz (Genart Medya) ve Meltem Moral (Mindshare), Eğitim komitesi için Volkan Biçer (AdColony) ve Fırat Ertem (Mr. Lama), Pazarlama komitesi için Zehra Öney (360+ Media Interactive) ve Haymi Behar (Doğan TV), Üyelik İlişkileri komitesi için de Rima Erdemir (MedyaNet) ve Yakup Erdoğan (Doğuş Digital) olarak belirlendi. (Fotoğraflı)