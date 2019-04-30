Mnuchin: Ticaret anlaşmasında elle tutulur ilerleme umuyoruz

İstanbul, 30 Nisan () - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çinli müzakerecilerle bu hafta yapılacak ticaret görüşmelerinde "elle tutulur ilerleme" sağlanacağını umduğunu söyledi.

Mnuchin Pekin'de ticaret müzakerelerinin gerçekleştirileceği otelde gazetecilere yaptığı açıklamada,

"Önümüzdeki birkaç gün içinde verimli görüşmeler yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Mnuchin'in bugün müzakerelerde ilerleme sağlamak amacıyla görüşeceği Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, gelecek hafta yeni görüşme turu için Washington'a gidecek.

Mnuchin, "Bugün burada Çin Başbakan Yardımcısı ile toplantımız var ve daha sonra Başbakan Yardımcısı ve ekibi Washington'a gelecek. Bu iki toplantıda elle tutulur ilerleme sağlayacağımızı umuyoruz" diye ekledi.