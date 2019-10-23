Mnuchin: Libra'nın piyasaya sürülme tarihi erken

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Facebook'un kriptopara Libra'yı piyasaya sürmek için belirlediği 2020 yılı ortasını "erken" olarak tanımladı.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan Mnuchin, "Kendilerine (Facebook) Libra projesinin piyasaya sürülme tarihi olarak belirlenen 2020 ortasının erken (prematür) olduğunu söyledik" dedi.

Libra'nın piyasaya sürülmesinden önce çözülmesi gereken çok sayıda "temel konu" ile karşı karşıya olduğuna işaret eden Mnuchin, çözülmesi gereken konular arasında "kara paranın aklanmasının ve diğer yasadışı aktivitelerin önüne nasıl geçileceğinin" yer aldığını vurguladı.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg Çarşamba günü ABD Finansal Hizmetler Komitesi’nde soruları yanıtlayacak.

