Mnuchin: Facebook Libra’ya ilişkin endişeleri gidermeli

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Temmuz () – ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Facebook’un kripto para birimi Libra’yı piyasaya sürmeden önce yasa yapıcıların endişelerini gidermesi gerektiğini söyledi.

Mnuchin, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Libra’ya ilgili daha önce de belirttiğimiz gibi, Facebook’un bu projeyi piyasaya sürmesi için yaptırımlarımızdan geçecek bir gelşimeye ihtiyacı var” dedi.

Mnuchin, 16 Temmuz’da yaptığı açıklamada da, yasa yapıcıların özellikle Facebook’un kişisel gizlilik yönetimi kapsamında söz konusu dijital para birimine yönelik endişeleri bulunduğunu vurgulamış ve yasa yapıcıları projesini “doğru” bir şekilde, “yüksek standartlara” uyarak uygulayabileceğine ikna etmesi durumunda Facebook’un kendi ödeme sistemini kurabileceğini söylemişti.