Mnuchin: Çin ile ilerleme yoluna dönmeye çalışıyoruz

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Temmuz () – ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, kendisi ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert lightizer’ın ilerleyen saatlerde Çinli yetkililerle bir telefon görüşmesi yapacağı ve ticaret görüşmelerinde “ilerleme yoluna” dönmeye çalışacaklarını söyledi.

CNBC’ye konuşan Mnuchin, telefon görüşmesinin olumlu geçmesi halinde yüz yüze görüşmelerin devam edeceğini belirtti.