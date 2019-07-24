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Mnuchin: Çin ile anlaşmanın önünde halen pek çok konu var

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Temmuz () –  ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde halen çözülmesi gereken pek çok konu olduğunu söyledi ve ABDli delegelerin gelecek hafta gerçekleştireceği Çin ziyareti...

Mnuchin: Çin ile anlaşmanın önünde halen pek çok konu var

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Temmuz () –  ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde halen çözülmesi gereken pek çok konu olduğunu söyledi ve ABDli delegelerin gelecek hafta gerçekleştireceği Çin ziyareti sonrasında, Çinli delegelerden bir ziyaret beklediğini ekledi.
Büyük teknoloji şirketlerinin CEO’ları ile bir araya geldiği toplantıyı “verimli” olarak değerlendiren Mnuchin, Google ve Çin hükümeti arasıdna bir bağ ya da işbirliği olduğunu düşünmediğini belirtti ve bu bağlamda neredeyse tüm teknoloji şirketlerinin ABD hükümeti ile bağı olduğunu söyledi.
Mnucihn ayrıca, Amazon’u rekabeti kısıtladığını ve perakendecilik sektörüne zarar verdiğini savundu.

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