Mnuchin: ABD ve Çin ticaret müzakereleri nihai turlarında

İstanbul, 29 Nisan () - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ticaret müzakerelerinin "nihai turlarında" olduklarını söyledi.

New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, ABD heyetinin, uzun süredir beklenen anlaşmayı sonuçlandırmak için bu hafta Pekin'e gideceğini anımsatan Mnuchin, müzakerelerde kritik bir aşamaya girilmekte olduğunu vurguladı.

Mnuchin, anlaşmaya yakın olduklarını, ancak hala yapılması gereken çok iş olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki müzakerelerin, ya bir anlaşma ortaya çıkaracak, ya da anlaşma olmadan sona erecek bir noktaya yaklaştığına dikkat çekti.