MNG Kargo’nun satın alım işleminin finansmanı Akbank'tan

İstanbul, 29 Ağustos () - Türkiye’nin lider kargo şirketlerinden MNG Kargo’nun tamamının, Turkven’in danışmanlığını yaptığı kurumsal yatırımcılar ve ortakları tarafından satın alınması işlemi sonuçlandı. İşlemin finansmanı Akbank tarafından sağlandı.

Akbank, Haziran ayında yılın en büyük satın alım finansmanı işlemi olan Petrol Ofisi’nin Vitol tarafından satın alım finansmanı işlemini de tamamlamıştı.

Akbank Kurumsal-Yatırım ve Özel Bankacılık’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, finansman ile ilgili açıklamasında, “MNG Kargo’nun satışında, finansman işlemini Akbank olarak üstlenip, yürütmüş olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’nin tekrar hızlı bir büyüme sürecine girdiği dönemde, yalnızca son üç ayda iki başarılı satın alım finansmanı işlemini tamamlamış olmaktan mutluyuz” dedi ve ekledi:

“Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve yüksek oranlı büyümesini desteklemeyi öncelikli görev olarak benimsiyoruz. Bu misyon ile, Türkiye finansal piyasası ve Türkiye ekonomisinin tüm bileşenlerini yakından izliyor, ortaya çıkan ihtiyaçları proaktif bir şekilde belirliyor ve harekete geçiyoruz. Özellikle, Türkiye için değer üretmeyi hedefleyen tüm kurum-kuruluş ve yatırımcılarla uyumlu ve esnek bir biçimde çalışabilecek uzmanlığa ve altyapıya sahibiz. Türkiye’de, gerek uluslararası alanda, gerekse yurtiçinde her türlü finansal işlemler konusunda uzmanız. Türkiye içinde ya da dışında, Türkiye ile ilgili bir işlem söz konusu olduğunda, sürecin bir noktasında mutlaka bir Türk bankası olarak biz varız. Türkiye’nin bu önemli satın alım işleminde üstlendiğimiz bu görevi, yüksek düzeyde müşteri memnuniyetini hedefleyerek başarıyla yerine getirdik."

Turkven Ortağı ve MNG Kargo Yönetim Kurulu Üyesi Hale Özsoy Bıyıklı ise “Sektörün otomasyon ve teknolojiye en yoğun yatırım yapmış firması olan MNG Kargo’nun, artan talebe en hızlı ve kaliteli servisi verebilecek şirket olduğuna inanıyoruz. Tüm ülke sathına yayılmış şube ağlarına sahip Akbank ile MNG Kargo arasında oluşacak sinerjileri ortaya çıkaracak projeler üreteceğiz” diye konuştu.

Bu süreçte Akbank, Çetinkaya Avukatlık Ortaklığı’ndan hukuki destek alırken, yatırımcıların hukuki danışmanlığını Çakmak-Gökçe Avukatlık bürosu yürüttü.

Turkven

Turkven, Türkiye’nin ilk bağımsız girişim sermayesi danışmanlık şirketi olarak 2000 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana, Türkiye’ye 5 milyar doların üzerinde yatırım çekmiştir. Halihazırda danışmanlığını yaptığı 2 milyar dolar sermaye ile Türkiye ve yakın coğrafyada sektörünün önde gelen şirketidir. Turkven’in danışmanlığını yaptığı kurumsal yatırımcıların, toplam varlıkları 1,7 trilyon doların üzerindedir. Turkven danışmanlığı ile yapılan ve halihazırda devam eden yatırımlar Medical Park, Flo, Koton, Mavi, Mikro Yazılım, Doğtaş-Kelebek, Domino’s Türkiye ve Rusya, Golf Dondurma ve Migros şirketlerinden oluşmaktadır.

MNG Kargo

2003 yılında MNG Holding iştiraki olarak kurulan MNG Kargo 800’den fazla şubesi, 7 tanesi Teknolojik Aktarma Merkezi olmak üzere toplam 25 aktarma merkezi, 15 bölge müdürlüğü, 8000’i aşkın çalışanı ve 2200 den fazla kara taşıma aracı ilehizmet vermektedir. MNG Kargo, Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna ve dünyada 220 farklı ülkede, günde 600 bin adrese dünya standartlarında hizmet ulaştıran Türkiye’nin lider kargo şirketlerindendir. (Fotoğraflı)