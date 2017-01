MNG'den Erzurum'a 400 milyon liralık AVM yatırımı

ERZURUM'da MNG tarafından yapımına başlanan, 400 milyon liraya malolacak alışveriş merkezinin inşaatında son aşamaya gelindi. Soğukların etkili olduğu kış mevsiminde çalışmaların devam ettiği merkezin, önümüzdeki Eylül ayında hizmete girmesi planlanıyor.

Merkez Yakutiye ilçesinde eski terminal binası yerine inşaatının yüzde 90'ı tamamlanan, 160 bin metrekare kapalı alanı ile Doğu'nun en büyük AVM'si olan MNG Mall'da 175 işyeri, 10 bin araçlık kapalı otopark, hem çocuklar hem de büyükler için 5 bin 500 metrekarelik bir yaşam alanı bulunuyor. Sinemasından bovling salonuna kadar bir çok sosyal aktivitenin yer alacağı AVM'nin sadece Erzurum'a değil, çevre iller ile sınır komşusu olan İran'a hizmet vereceği belirtildi.

Doğu'ya yapılan her türlü yatırımın ekonomiye olan güvenin bir göstergesi olduğuna dikkati çeken MNG Mall Genel Müdürü Aydoğan Süer, yaklaşık 400 milyon liralık bir yatırım bütcesine sahip olan Erzurum MNG Mall ile sadece Erzurum'da değil Iğdır, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bayburt, Ağrı'da yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi. Ayrıca kış turizmi kapsamında Erzurum'a gelen çok sayıda İranlılara da hizmet vereceklerine işaret eden Aydoğan Süer, Tütrkiye'de AVM sektörünün 285 milyar dolar pazar payı olduğunu hatırlattı. Bu sektördeki pazar payının Yunanistan'ın bütçesinden 8- 9 kat daha fazla olduğuna işaret eden Genel Müdür Aydoğan Süer, kiraya verilecek işyerlerinde dolar kurunu sabitleyeceklerini belirtti. İşyeri kiralama ve yönetimi MNG Mall bünyesinde oluşturulan MNG Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile yürüteceklerini vurgulayan Aydoğan Süer şunları söyledi:

"Erzurum MNG Mall'e yapılan yatırıma Erzurum halkı sahip çıkıyor. Yatırımcı olarak bu bizi çok memnun etti. Bölgenin en büyük yatırımı olan AVM'de yaklaşık 1500 gence uluslarası geçerliliği olan bir meslek edinme fırsatına dönüştürmeyi planlıyoruz. Bölgede bin 500 genç istihdam edeceğiz. Bu işin bir ekonomik karlılık tarafı var. Bir de sosyal sorumluluk tarafı. Kariyer hayatlarına ilk adım attıkları süre içerisinde bin 500 gencimiz istihdam etmenin heyecanı içerisindeyiz. Önümüzde açık bir tablo var. Projemizin en üstün özelliği de sosyal yaşam alanlarının gerçekten büyük metrekarelerde ayrılmış olması. Bir çok markanın ön taleplerini topladık. Büyük alışveriş merkezlerinde her hafta sonu etkinlik var. Biz Türkiyede bir ilki gerçekleştireceğiz. Her hafta sonları etkinlik değil hafta içinde de AVM'nin her katında farklı bir etkinliği gerçekleştireceğiz. AVM'nin açılış tarihi Eylülde olacak."



FOTOĞRAFLI