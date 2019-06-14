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MKK: Katarlı yatırımcılar Borsa İstanbul’dan ayrılmıyor

İstanbul, 14 Haziran () – Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Katarlı yatırımcıların Borsa İstanbul'dan ayrılmadıklarını açıkladı. MKK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Geçen günlerde bazı basın yayın organlarında Kuruluşumuz...

MKK: Katarlı yatırımcılar Borsa İstanbul’dan ayrılmıyor

İstanbul, 14 Haziran () – Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Katarlı yatırımcıların Borsa İstanbul'dan ayrılmadıklarını açıkladı.
MKK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Geçen günlerde bazı basın yayın organlarında Kuruluşumuz verileri kullanılarak Katarlı yatırımcıların Borsa İstanbul’daki portföylerinden 4.6 milyar lira çıkış yaptıkları yönünde haberler yapılmıştır.
"Haberlerde ifade edildiği şekilde, Katarlı yatırımcıların Borsa İstanbul’dan çıkışı sözkonusu olmayıp, bu farklılık sahip olunan payların piyasa değerindeki düşüşten kaynaklanmaktadır.
"Katarlı yatırımcıların portföy değerindeki azalışın sebebi, Qatar National Bank’ın sahip olduğu QNB Finansbank hisse senedinin fiyatındaki düşüşten kaynaklanmaktadır.
"Yatırımcının sahip olduğu halka açık nominal değerde (pay adedi) herhangi bir değişiklik olmazken, fiyat değişikliği nedeniyle portföy değerinde azalma meydana gelmiştir.
"Haberin aksine, Kuruluşumuz kayıtlarına göre Katarlı yatırımcıların pay sahipliğinde nominal bazda (pay adedi) artış meydana gelmiştir. Diğer bir ifadeyle Katarlı yatırımcılar tarafından Borsa’ya giriş olmuştur."

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