MİTSUBA'da sendikaya üye olanlar işten atıldı
Gebze Organize sanayi bölgesinde bulunan MİTSUBA Otomotiv çalışanları Birleşik Metal İş sendikasına üye oldukları için patron tarafından cezalandırılarak işten atıldılar.
Gebze Organize sanayi bölgesinde bulunan MİTSUBA Otomotiv çalışanları Birleşik Metal İş sendikasına üye oldukları için patron tarafından cezalandırılarak işten atıldılar.
İşten atılan çallışanlar iş yerinin önünde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. İşçelere destek için gelen Sınıf Tvavrı sivil toplum kuruluşu yaptığı açıklamada, "En ufak hak aramaya tahammül edemeyen patronlar, Anayasal haklarını kullanıp sendikaya üye olan işçilere karşı yine pervasız bir şekilde davranmaktadırlar. Patronların bu pervasızca nedenleri kendi sınıf iktidarlarında aldıkları gücün yanı sıra işçilerinde bir sınıf olarak örgütsüz ve dağınık olmalarıdır." denildi.
Açıklamada, "Sınıf Tavrı olarak Mitsuba'da atılan işçi kardeşlerimizin yanında olacağımızı ilan eder işçi sınıfı ve dostlarını sınıf kardeşlerine sahip çıkmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016